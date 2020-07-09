Çoklu baro teklifi Genel Kurul’a geldi, muhalefet şerh koydu: Bölünme yaratır ve yargıya güven azalır

Tepkilere ve protestolara neden olan çoklu baro teklifi dün TBMM’de görüşülmeye başlandı. 28 maddelik kanun teklifi için CHP ve İYİ Partili Adalet Komisyonu üyeleri, Genel Kurul’a sevk edilen rapora muhalefet şerhi yazdı. CHP’li vekiller Zeynel Emre, Tudan Köse, Rafet Zeybek, Turan Aydoğan, Alpay Antmen ve Süleyman Bülbül’ün yazdığı şerhte şöyle denildi:

‘FETÖ PROJESİDİR’

“Teklifle baroların siyaset yapması kurumsallaştırılırken savunmanın da bölünmesine neden olunacaktır. Hazırlanan teklif, toplumsal birliği erozyona uğratacaktır. Bunun yargısal süreçlere yansıması ise yüzde 20’lere inmiş durumdaki yargıya güveninin daha da düşmesi olacaktır. Düzenleme, Fetullah Gülen yanlılarının yarım kalan projesidir. İktidarın, bu düzenleme nedeniyle ezberindeki ‘kandırıldık’ ifadesini kullanması kesindir ancak yargı sistemi, hukuk devleti ilkesi ve demokraside açılacak telafisi güç gedikler, ‘kandırıldık’

sözüyle telafi edilemez.”

‘TEZAT OLUŞTURUYOR’

Komisyon üyeleri İYİ Partili Ayhan Erel ve Hasan Subaşı ise “Bu kanun teklifi demokratik değildir. Devletin üniter yapısına aykırıdır. Getirilmek istenen sistem, devlet kurumu yapısı ile uyuşmayacaktır. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ sloganını benimseyen iktidar partisinin çoklu baro sistemini savunması tezat oluşturmaktadır” dedi.