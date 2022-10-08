Çölaşan’ın haber yaptığı o polisi Erdoğan affetti!

İzmir’de bombanın patlaması sonucu engelli kalan, daha sonra FETÖ üyeliğin-den 7,5 yıl ceza alan gazi polis Bilal Konakçı’yı Erdoğan affetti. Konakçı’nın mağduriyetini köşesine taşıyan SÖZCÜ yazarı Emin Çölaşan o dönem yandaş medya tarafından hedef yapılmıştı.

■ Cem YILDIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 yaşındaki Bilal Konakçı’nın kalan hapis cezasını “sürekli hastalık ve sakatlık” gerekçesiyle affetti. Polis memuru Bilal Konakçı, İzmir Aliaağa’da görevliyken Şubat 2009’da bir okulun önüne bırakılan bombayı imha ederken infilak sonucu gözlerini, sağ elini ve sol elinin işaret parmağını kaybetmiş, işitme kaybına uğramış, yürüme zorluğu da oluşmuştu. Yüzde 98 engelli kalan Konakçı 20 Aralık 2016’da FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklanıp İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

‘OLMAZ BÖYLE ŞEY’

Konakçı’nın durumunu SÖZCÜ yazarı Emin Çölaşan 26 Ocak 2017’de gündeme getirmiş ve köşe yazısında eşi Özlem Konakçı’nın mektubuna yer vermişti. Çölaşan “Bu yazıyı isyan ederek, içim kan ağlayarak, olmaz böyle şey diyerek ve bağırarak yazıyorum” demişti.

Yandaş medya ise ‘’FETÖ’cüye sahip çıktı” diyerek Çölaşan’ı hedef göstermişti. İktidara yakın gazeteler “Emin Çölaşan’ın ‘mağdur’ polisi 7 yıl 6 ay ceza aldı” ifadelerini kullanmıştı.