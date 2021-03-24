‘Colorado saldırganı, FBI tarafından izleniyordu; hakkında soruşturma yürütülen başka bir kişiyle bağlantılıydı’

Dün ABD’nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde yer alan bir süpermarkette, biri polis 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde, geçen gün ismi Ahmed el-Alissa olarak açıklanan saldırgandan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) haberdar aldığı bilgisi yer aldı.

Haberde, “Emniyet yetkililerine göre, zanlının kimliği FBI tarafından biliniyordu, zira büro tarafından hakkında soruşturma yürütülen başka bir şahısla irtibat halindeydi” ifadeleri kullanıldı.

Denver Post’un haberinde, 21 yaşındaki saldırganın eyaletin Arvada kentinde yaşadığı kaydedilmişti. Habere göre Alissa, 2018 yılında bir öğrenciye fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Dün ABD’nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, daha sonra bu rakamın 10’a ulaştığı açıklanmıştı.

Eyaletin Boulder kentinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler arasında bir de polis memurunun yer aldığı belirtilmişti.

Yaralanan saldırganın gözaltında olduğu ve tedavi edildiği açıklanırken birinci derecede cinayetle suçlandığı bilgisi aktarılmıştı.