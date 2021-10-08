CONTEMPORARY ART’I HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Bu yıl 16.sı gerçekleşen Contemporary İstanbul’a giden Elif Dürüst’ün izlenimleri neler oldu? Hangi eserler en çok dikkati çekti? Hangi sanatçılarla konuştu? Hangi dünyaca ünlü sanatçıların eserleri Contemporary’de sergileniyor? Elif Dürüst ile Sanatın Ruhu programı Hepsi Burada’nın katkılarıyla devam ediyor.

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