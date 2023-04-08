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8 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"Çöp bile alamadık içinden, yazmamı bile alamadım. Hepsi yıkıldı!"

“Çöp bile alamadık içinden, yazmamı bile alamadım. Hepsi yıkıldı!”

Alaturka Online
Alaturka Online

“Çöp bile alamadık içinden, yazmamı bile alamadım. Hepsi yıkıldı!”

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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