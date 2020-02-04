Çöp depolama alanına girdiler jandarma müdahale etti

Kepçeli Yaylasına Ordu Büyükşehir Belediye tarafından yapılan Düzenli Çöp Depolama sahasından çıkan pis suyun, dereye ve içme suyuna karıştığını, çöplerinde gelişi güzel alana atıldığını ileri süren bölge halkı yaklaşık 1 aydır gece gündüz nöbet tutuyor. Alana çöp kamyonlarının girmesini engellemek için soğuk hava şartlarına rağmen nöbete tutmaya devam eden vatandaşlar, önce tek tek ifadeye çağrıldı. Ardından da Ünye Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 27 kişiye çöp alanına yaklaşmama kararı çıkartıldı.

GECE NÖBET TUTANLAR GÖZALTINA ALINDI

Yayladaki çöp alanına çöp kamyonlarının girişlerini engellemek için gece nöbet tutan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekipler sabahta yaylaya gitmek isteyen vatandaşlara izin vermeyerek, alana giden yollar barikatlarla kapatıldı. Ancak küçük bir grup araziden çöp alanına çıkmayı başardı.

ALANA GİRMEK İSTEYENLERE JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Çöp alanına çıkan vatandaşlar ile jandarma arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gece 6 kişinin gözaltına alınması ve yaylaya çıkan yolların kapatılması üzerine tepki gösteren vatandaşlar çöp alanına girmek istedi. Ancak jandarma engeli ile karşılaştı. Jandarma vatandaşları uzaklaştırmaya çalışırken, vatandaşlar “Adalet istiyoruz” diye bağırdı. Vatandaşlar ve jandarma ekipleri bölgede beklemeye devam ediyor.

‘BUNLAR VERDİĞİMİZ OYLARIN IZDIRABI’

Kapatılan yolları araziden aşıp çöp dökme alanına ulaşan grup üyeleri yine jandarma engeli ile karşılaştı. O anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş, “Gecenin 3’ünde Çaybaşı yaylasındayız. 15 Temmuz’da bu vatanı kurtaran halka terörist muamelesi yapılıyor burada. Bu milletin günahı, suçu ne. Bunlar verdiğimiz oyların ızdırabı. Bunu bu millete hizmet için yapmadılar bunu eziyet için yaptılar. Burada nöbet tutan 15 kişiyi karakola götürdüler. Bu videoyu çektiğim için beni de yarın karakola götürsünler. Olsun götürsünler” sözleri ile tepkisini dile getirdi.