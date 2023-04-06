54.2 F
Los Angeles
6 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemÇöp evde bulunan 1,5 yaşındaki Asel, devlet korumasında

Çöp evde bulunan 1,5 yaşındaki Asel, devlet korumasında

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, 26 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak’taki Manolya Apartmanı’nda meydana geldi.

Apartmandakiler, Fatma G.’nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Fatma G.’nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartmandakiler, boş olan yan daireden terasa çıktı.

Terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından eve giren komşuları, çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.’nin kızı Asel’i, yerde bitkin halde yatarken buldu.

Asel’e, 2 biberon su içirip besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minik Asel, çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANNENİN YARGILANMASI BEKLENİYOR

Olayın ardından gözaltına alınan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G., hastanedeki kızına refakat etti.

Fatma G.’nin hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Sağlık durumu iyi olan, sadece besin yetersizliği nedeniyle gıda takviyesi alan Asel, tedavisinin ardından taburcu oldu. Asel, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, korumaya alındı. (DHA)

Gündem
Önceki haber
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri
Sonraki haber
Bilim insanları deprem bölgesini inceledi… Çarpıcı sonuç gözler önüne çıktı
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,423BeğenenlerBeğen
16,203TakipçilerTakip Et
3,503TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States