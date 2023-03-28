56.9 F
Los Angeles
28 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemÇöp evden bebek çıkmıştı… Akılalmaz olayda annenin ifadesi ortaya çıktı

Çöp evden bebek çıkmıştı… Akılalmaz olayda annenin ifadesi ortaya çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak’taki Manolya Apartmanı’nda meydana geldi.

Apartman sakinleri, Fatma G.’nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu.

Bunun üzerine Fatma G.’nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı.

Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.’nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.’nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel’i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı. Fatma G.’nin ilk ifadesinde, Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim” dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hastanede tedavi gören kızına refakat eden Fatma G.’nin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

Sağlık durumu iyi olan Asel’in tedavisinin ardından savcılığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, koruma altına alınacağı belirtildi. (DHA)

Gündem
Önceki haber
Andrea Pirlo bombası! Sözleşme önerildi, dünya devi peşinde
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,375BeğenenlerBeğen
16,225TakipçilerTakip Et
3,499TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,000AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States