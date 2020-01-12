Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı!

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak’ta akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşeti de kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Belediye görevlileri kamyonu durdururken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kol ve bacaklarının olmadığı erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürerken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede tüm işyeri ve binalara ait güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Olayla, ilgili soruşturma sürüyor.

‘AŞAĞIDAKİ KONTEYNERDE FARK ETTİK’

Çöp kamyonunda görevli Şerif İnce, “Büyük ihtimalle bir üstteki konteynerin içindeydi. Biz kamyona çöpü boşaltıp 10 metre aşağıdaki konteynere gelince fark ettik. 50-55 yaşlarında bir erkek cesediydi” dedi. (DHA)

İLGİLİ HABER Korkunç itiraf! İlişkiye girmek isteyince öldürüp araziye gömdü