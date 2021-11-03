COP26’ya katılan belediye başkanının corona test sonucu pozitif çıktı

İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılan ABD’nin Los Angeles eyaleti Belediye Başkanı Eric Garcetti, corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendini kaldığı otel odasında karantinaya aldı.

ABD’nin Los Angeles eyaleti Belediye Başkanı Eric Garcetti’nin Ofisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Garcetti’nin bugün sabah saatlerinde yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine kendisini kaldığı otel odasında karantinaya aldığı ve durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ofis, “Bugün erken saatlerde Garcetti’nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kendisini kaldığı otel odasında karantinaya aldı ve kendini iyi hissediyor. Garcetti, Covid-19’a karşı tamamen aşılıydı” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Belediye Başkanı Garcetti, C40 Kentler İklim Liderliği Grubu’nun (C40 Cities) uluslararası belediye başkanları heyetinin bir parçası olarak İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) katılmıştı.

Ayrıca, COP26 konferansının başlarında halka açık etkinliklerde aktif olarak yer alan Garcetti, konferansta eski New York Belediye Başkanı ve iş adamı Michael Bloomberg ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da dahil olmak üzere diğer katılımcılarla da görüntülenmişti.

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