Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları: Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Türk sinemasının komedi denince akıllara kazınan ismi Kemal Sunal’ın hem güldüren hem de düşündüren filmi Çöpçüler Kralı televizyonlarda hala sık sık yayınlanıyor. Bir kapıcının başından geçen maceraları anlatan film hakkında ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki Çöpçüler Kralı nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filminin oyuncu kadrosu ve konusu…

Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde usta oyuncular Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda yer alıyor. Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yapıyor. Kapıcı Apti’nin etrafından gelişen olaylar bir gün yanlışlıkla gazinoya girmesi ve şöhret olmasıyla daha da sarpa sarıyor. İşte Çöpçüler Kralı hakkında merak edilen her şey…

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çöpçüler Kralı filmi Güneşli Sokak başta olmak üzere Cihangir ve çevresinde çekildi. Bugün Şakir’in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak’ta ilginç bir nokta olmaya devam etmekte. Çöpçü Apti’nin akıllara kazınan “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park ise Cihangir Parkı’ndan başkası değil.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN KONUSU

Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer’e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer’e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal – Apti Şakrak

Şener Şen – Zabıta Şakir

Ayşen Gruda – Hacer

İhsan Yüce – Hacer’in Babası

Erdal Özyağcılar – Hacer’in Büyük Abisi

Türker Tekin – Kapıcı İsmail

İlyas Salman – Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen – Gazino Patronu

İhsan Bilsev – Patronun Adamı

Muadelet Tibet – Hanife Teyze

Salih Sarıkaya – Kahveci

Nezahat Tanyeri – Şakir’in Annesi

Nermin Özses – Hacer’in Annesi

Ertuğrul Bilda – Apartman Sakini

Selim Naşit – Baķkal