Copenhagen Cowboy – Efe Teksoy Yazdı

YER ALTI SUÇ DÜNYASINA SIRA DIŞI BİR YOLCULUK “COPENHAGEN COWBOY”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; gerilim, suç ve dram türündeki adlı “COPENHAGEN COWBOY” diziyi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ŞANS MEDYUMU “MIU”

İskandinav yapımı karanlık dizi Copenhagen Cowboy, güçlü sinematografisi ve sıra dışı konusuyla Netflix’in etkileyici ve gizemli yapımları arasındaki yerini aldı. Drive, Neon Demon ve Valhalla Rising gibi yapımlarla bilinen Danimarkalı yönetmen Nicolas Winding Refn ve Sara Isabella Jønsson Vedde’nin yaratıcısı olduğu bu dizi, neo-noir ve suç türünün harmanlandığı feminen bir anti-kahramana odaklanıyor. Hayatı boyunca insanlara şans getirmesi için satılan doğaüstü güçlere sahip Miu adlı bu gizemli karakter; Arnavut bir gangster tarafından yönetilen bir genelevden, Çinli mafya için paravan olarak hizmet veren bir restorana arasında sürüklenerek yer altı suç dünyasının karanlık ve tehlikeli çeteleriyle hesaplaşıyor. İnsanlara şans getiren Miu karakterinin; aslında yer altı dünyasının yozlaşmış mekanlarına adım attıkça, etrafındakilerin yaşam enerjisini tükettiğini ve adaleti yerine getiren bir nevi mekanizma görevi üstlendiğini görüyoruz.

Neredeyse hiç konuşmayan ve her koşulda sakin kalan bu karakter, mitolojik bir Kader Tanrıçası profili çiziyor. İnsanların hayatlarına her girdiğinde, aslında onların kaderini belirlediğini görüyoruz. Başrolünde The Rain dizisiyle adını duyuran Danimarkalı ünlü aktris Angela Bundalovic yer alıyor. Oyuncu kadrosunda; Andreas Lykke Jørgensen, Li Ii Zhang, Jason Hendil-Forssell, Hok Kit Cheng, Shang Preben Madsen, Fleur Frilund, Valentina Dejanovic, Maria Erwolter, Ramadan Huseini ve Zlatko Buric bulunuyor.

KAMERA ARKASI

-Yönetmen Nicolas Winding Refn‘in 2005 yapımı Pusher III‘ten bu yana oyuncu Zlatko Buric‘in ortak ilk çalışması. Bu onların beşinci yönetmen-oyuncu işbirliği.

–Sven karakterini canlandıran oyuncu Per Thiim Thim, rolü için çok kilo aldı ve sonunda 112 kg (yaklaşık 250 lbs) oldu. Daha sonra, yoğun diyet ve eğitim yoluyla vücudunu dönüştürdü – yaklaşık 40-50 kg yağ yaktı ve çok fazla kas kazandı.

-Oyuncu Per Thiim Thim, ilk resmi Danimarkalı astronot adayıydı.

COPENHAGEN COWBOY

Suç, dram ve gerilim türündeki Copenhagen Cowboy, sizleri yer altı dünyasının tehlikeli diyarlarında maceraya sürükleyecek etkileyici bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY