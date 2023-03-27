Çorlu kazasında 9 yaşındaki oğlunu kaybeden Mısra Öz TİP’ten aday oldu

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Çorlu Tren Katliamı’nda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün, TİP’ten milletvekili adayı olduğunu duyurdu.
Erkan Baş, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Yıllardır bıkıp usanmadan adalet peşinde koşan sevgili Mısra Öz bugün milletvekilliği adaylığı teklifimizi kabul ederek gücümüze güç kattı.
Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız demiştik.
Birlikte başaracağız!”
Mısra Öz de cevaben şu mesajı yayınladı:
“Bu mücadele, sizlerin dayanışmasıyla daha da güçlenecek. Helalleşmeyeceğiz. Hesaplaşacağız! Tüm hak arayan aileler için hoş buldum”