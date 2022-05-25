Çorlu tren kazası davasında aileler salonu terk etti

Çorlu tren kazası davası bir kez daha ertelendi. Aileler ve avukatlar ise 14 aydır hazırlanmayan iddianamenin hazırlanmasını talep ediyorlar. Duruşmada söz alan Zehra Bilgin, “Ben dört senedir evladımın üstünden çıkan kıyafetlerle yaşıyorum. Ölen iki kişinin ablası, birinin teyzesi, birinin annesiyim. Bana adaleti kim verecekse söyleyin ben onun yanına gideyim” dedi.

Fırat FISTIK

Çorlu tren kazası davasının 10. duruşması bir kez daha ertelendi. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün,TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldı.

Çorlu tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinden Mısra Öz, duruşmada “bugün burada adaleti, iddianameyi, gerçek yargılamayı görmeye geldik. Evrak işi istemiyoruz, adalet gelene kadar bu salonu terk ediyoruz” diyerek salonu terk etti.

CAN ATALAY’IN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukat Evren İşler de Gezi tutuklusu avukat Can Atalay’ın da davaya katılmasında hukuki bir engel engel olmadığını belirterek, SEGBİS ile katılmasını talep etti, “Dilekçemizde detaylı olarak yazmıştık, meslektaşımız Av. Can Atalay Silivri Cezaevinde tutuklu. Kendisi tutuklu, hükümlü değil.

Avukatlık kanunu uyarınca kendisinin avukatlık yapmasının önünde bir engel yok. Burada olmamasından anlıyoruz ki zımnen reddettiniz. Hala SEGBİS’le bağlayabilirsiniz. Biz bu aşamada celseye ara verilmesini ve Av. Can Atalay’ın duruşmasına katılmasını talep ediyoruz.” dedi.

DÖRT SENEDİR EVLADIMIN ÜSTÜNDEN ÇIKAN KIYAFETLERLE YAŞIYORUM

Mahkeme bu talebi oybirliğiyle reddetti. Duruşmada aileler de söz aldı. Zehra Bilgin, “Ben dört senedir evladımın üstünden çıkan kıyafetlerle yaşıyorum. Ölen iki kişinin ablası, birinin teyzesi, birinin annesiyim. Bana adaleti kim verecekse söyleyin ben onun yanına gideyim” derken Melih Kurtuluş, “Masanın o tarafından baktığınızda süreç adil gözüküyor olabilir ama değil” diye konuştu.

Mahkeme, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, faillerin tespiti için yürütülen soruşturmanın neticesinin beklenmesine, söz konusu soruşturmanın akıbetinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına, bir kısım vekillerinin Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı hakkında suç duyurusunda bulunulması taleplerinin reddine, duruşmanın 5 Ekim’e ertelenmesine karar verdi.

Duruşma öncesi Çorlu tren kazası mağdurları, avukatlar ve siyasetçiler kent merkezinde kısa bir adalet yürüyüşü yaptı. Avukat Evren İşler de, duruşma öncesi ise şu açıklamayı yaptı:

“1400 gündür adalet bekleyen, 14 aydır iddianame bekleyen ailelerle birlikte duruşma salonuna gireceğiz. Bu memlekette malesef hak arama mücadelesinin bedelleri var. Bu bedelleri aileler, avukatlar hep birlikte ödüyoruz ama biliyoruz ki bir gün katiller de kendi eylemlerinin bedellerini ödeyecekler.”

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