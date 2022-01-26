Çorlu’da mahsur kalan şarkıcı Inna, ülkesine döndü

Romanya’dan yeni şarkısının promosyonu için İstanbul’a giderken hava muhalefeti nedeniyle uçağı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine inen şarkıcı Inna, programını iptal edip karayoluyla ülkesine döndü. Inna, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkmadan önce de Edirne’de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı.

Rumen şarkıcı Inna, yeni şarkısının promosyon çalışması için uçakla İstanbul’a gitmek üzere ülkesinden hareket etti. Inna’nın uçağı kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı’na inemeyince Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’na yönlendirildi.

Çorlu’daki bir otele geçen Inna, İstanbul programını iptal edip ülkesine dönmeye karar verdi.

Bulgaristan, corona virüsü tedbirleri kapsamında ülkeye girenlerden PCR testi istediği için Inna da saat 02.00 sıralarında Edirne’de özel bir hastanede PCR testi yaptırdı.

Hastanede iki saat bekledikten sonra negatif çıkan test sonucunu alan şarkıcı, karayoluyla Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptı. (DHA)