Corona açıklaması sonrası iç turizmde iptaller başladı

Ülkemizde yeni tip Corona virüsü (COVID-19) taşıyıcı bir hastanın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bu sabah yaptığı basın açıklamasında “Kalabalık yerlere girmeyin” uyarısı iç turizmi derinden etkiledi. Seyahat acentelerine art arda iptaller yağmaya başladı.

‘VATANDAŞ İPTAL, UÇAK VE OTEL ŞİRKETLERİ ERTELEME PEŞİNDE’

TÜRSAB Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, vatandaşların uyarı üzerine iç turlara ve Nisan ayındaki ara tatil için rezervasyonları iptal ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Bakanın açıklamasından sonra turizmde panik havası hakim oldu. İç turizmde iptallerin haddi hesabı yok. Bir boşluk, bir belirsizlik yaşanıyor. Günübirlik turlar tamamen durdu.

* Vatandaş parasını geri alma peşinde. Oteller ve uçak firmaları ise geri ödeme yapma yerine rezervasyonları ileri bir tarihe ertelemek istiyor. Kesin olan bir şey var, vatandaş uyarılara uyarak kalabalıklarda bulunmak istemiyor. Ve iptaller daha çok olur.

‘İÇ TURİZMDE BİR PANİK HAVASI OLACAK’

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, Corona virüsü vakasının turizm açısından iyi olmayacağını söyleyerek, “Dış turizmde rezervasyon iptalleri çok düşük. İç turizmde ise bir panik havası hakim olacaktır. Kimse ileriki günlerle ilgili tahminde bulunamıyor” dedi.