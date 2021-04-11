Corona aşısı olduktan 3 hafta sonra virüse yakalandı

Corona virüsü salgınının merkez üssü olmasına rağmen son dönemde aşılama sürecinde büyük bir hız kazanan ABD’de panik artıyor… Brooklyn’de yaşayan 31 yaşındaki bir kadın Johnson & Johnson’ın geliştirdiği tek dozluk corona virüsü aşısını olduktan haftalar sonra corona virüsüne yakalandı.

10 Mart’ta Javits Center’da aşı olduğunu söyleyen kadın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde karantinada olduğunu dile getirdi.

Son 3 hafta boyunca görüştüğü arkadaşları ve tanıdıklarına hastalandığını söyleyen ve bu sebeple uyarıda bulunan 31 yaşındaki Allen, “31 Mart’ta boğazımda bir kaşıntı ve ağrı hissettim. Boğazım çok kuruydu. Ve ardından kuru öksürük başladı. Alerji olduğumu düşündüm. Fakat öksürük devam etti ve halsizlik başladı” dedi.

“ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM”

ABD’nin ünlü tabloid gazetesi New York Post’a konuşan doktor Kris Bungay, “Aşı sizin Covid olmanızı engellemiyor. Sizin hastaneye kaldırılacak kadar kötü olmanızı ya da ölmenizi engelliyor. Bu sebeple aşı olduktan sonra bile dikkatli olmak gerek. Aşı olduktan sonra semptom gösterecek şekilde hasta olmak çok nadir görüşen bir şey ama imkansız değil” dedi.

Yapılan araştırmalara göre Moderna’nın ve Pfizer’ın iki dozluk corona virüsü aşısı sırasıyla yüzde 94 ve yüzde 95 koruma sağlarken, Johnson & Johnson’ın aşısı yüzde 66’ya varan koruma sağlıyor.

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