Corona aşısı yaptırmayan Işıl hemşireden acı haber

Yazan:
Alaturka Online
-

İzmir Seka Devlet Hastanesinde görevli hemşire Işıl Dalgın, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işıl hemşirenin corona aşısı yaptırmadığı öğrenildi. 

Yayınlanma: 22:49 – 21 Kasım 2021

Corona aşısı yaptırmayan Işıl hemşireden acı haber

Seka Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine corona virüsü testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, corona virüsü aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

SAĞLIK MÜDÜRÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Pehlevan, Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgını kaybettik. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim ifadelerini kullandı. DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu açıkladı! İşte coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel tabloyu açıkladı! İşte coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı Corona izni sona eren mahkumlar eylem yaptı, af istedi İlginizi Çekebilir Corona izni sona eren mahkumlar eylem yaptı, af istedi

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?