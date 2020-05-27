Corona Aşısı Yarışında Bir Sevindirici Haber Daha

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında bir firma daha insanlarla yapılan klinik deneme aşamasına geçtiğini açıkladı. Açıklamanın ardından borsada yüzde 23 değer kazanan Amerikan biyoteknoloji firması Novavax, Avustralya’da başlatılan birinci faz klinik denemenin Temmuz ayında sonuç vermesini bekliyor.

Avustralya’da 130 kişi üzerinde deneniyor

Novavax, yaşları 18 ila 59 arasında olan toplam 130 denek üzerinde test edilecek aşının ikinci faz denemesini ilerleyen aylarda, aralarında ABD’nin de bulunduğu farklı ülkelerde yapmayı planlıyor.

Firma, aşının güvenliğini ve Corona virüsüne karşı etkinliğini test edeceği ikinci faz klinik denemeyi daha geniş bir yaş grubu üzerinde yapacağını bildirdi.

Novavax geçen ay, bağışıklık sistemini Corona virüsüne karşı güçlendiren Matrix-M adlı güçlendirici aşıyı test etmek için de bir denek belirlediğini açıklamıştı.

Booster adı verilen güçlendirici dozlar, aşının virüse karşı yarattığı bağışıklığı güçlendirmek ve böylece enfeksiyonlardan daha uzun süre korunma sağlamak için uygulanıyor.

Dünyada 10 firma insanlar üzerinde aşı denemesi yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen hafta itibariyle Corona virüsü aşısını insanlar üzerinde test eden firma sayısının Novavax ile birlikte 10’a ulaştığını açıkladı.

Aşının küçük denek grupları üzerindeki ilk klinik denemelerini tamamlayan CanSino, Moderna ve Oxford Üniversitesi-AstraZeneca ise aşının daha geniş ikinci faz denemelerine geçmeye başladı.

Bu arada Avrupa Komisyonu, Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi için başlattığı küresel kampanyaya şimdiye kadar 10 milyar doların üzerinde bağış yapıldığını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula con der Leyen Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Harika bir sonuç. AB Komisyonu liderliğinde başlatılan GlobalResponse maratonunda ilk dönüm noktasına ulaştık” dedi.

Amerika, 4 Mayıs’ta başlatılan küresel aşı kampanyasına katılmayacağını açıklamıştı.