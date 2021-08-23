Corona aşısıyla ilgili çarpıcı tespit! Vali oranı açıklayıp uyardı

Türkiye’de günlük vaka sayıları 20 bin civarında seyrederken vefat sayılarında da son günlerde büyük artış gözlendi. Aşının önemine dikkat çeken Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kentte corona virüsü dolayısıyla hastanede tedavi altında olan hastaların yüzde 88’inin aşısız ya da aşılarını tamamlatmayanlar olduğunu açıkladı.

Corona virüsüyle mücadelede aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bazı illerden de korkutan haberler geliyor. Aşılama oranı yüzde 79 olan Manisa’da hastanelerde yatan hastaların yüzde 88’inin aşısız olduğu açıklandı.

YÜZDE 88’İ AŞISIZ

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, sosyal medya hesabından corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi altında olan hastalarla ilgili son durumu paylaştı.

AŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hastanede yatan çoğu hastanın aşısız olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, “Manisa’da hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Covid-19 hastalarının yüzde 88,2’si aşısız olanlarla aşılarını tamamlattırmayanlardır” dedi. Vali Karadeniz, Manisalıları aşı yaptırmaya davet etti.

KIRMIZI OLAN İKİ İL KALDI

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı güncel tabloya göre birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 74.62, ikinci doz ortalaması yüzde 57.05, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 89 milyon 651 bin 157 oldu. Manisa’nın da içinde yer aldığı 37 il mavi kategoride yer alırken haritada sadece Şanlıurfa ve Mardin kırmızı kategoride bulunuyor.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Öte yandan son günlerde coronadan ölenlerin sayısı bir hayli arttı. Son 5 gündür 200’ün üzerinde virüse bağlı ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre son 24 saatte 232 kişi hayatını kaybetti. Resmi rakamlara göre en son 19 Mayıs’ta 2021’de 233 vefat gerçekleşmişti. Bugün açıklanan açıklanan 232 vefatla, son 3 ayın en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

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