Corona Bağışıklığını Belirleyen Kan Testi Üzerinde Çalışılıyor

Amerika’daki bazı üniversite laboratuvarları ve tıp firmaları, Corona virüsü enfeksiyonuna karşı kimlerin bağışıklığı olduğunu belirleyen yeni bir kan testinin hızla üretilmesi için çalışıyor. Bağışıklık seviyesini ölçen yeni kan testinin enfeksiyonu kontrol altına almada ve ekonomiyi yeniden rayına oturtmada oyunun kurallarını değiştirecek bir adım olacağı düşünülüyor.

Hızla üretilmeye çalışılan test, Corona virüsü enfeksiyonunu hafif belirtilerle ya da hiç belirti göstermeden geçiren kişilerin kanındaki antikorları saptıyor. Antikor testi, burundan alınan sürüntüyle yapılan ve aktif enfeksiyonu gösteren testten farklı.

New York’taki Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi’nden aşı bilimi profesörü Florian Krammer, ”Antikor testi, ülkeyi kimlerin ayağa kaldırıp normale döndürebileceğini belirlemeye yardım edebilir. Virüse bağışıklığı olanlar normal yaşama ilk dönen ve her şeyi yeniden başlatanlar olabilir,” dedi.

Profesör Florian Krammer ve birlikte çalıştığı araştırmacılar, Amerika’da COVID-19 için ilk antikor testini geliştiren ekiplerden biri. Krammer’in laboratuvarı, testin kilit bileşenlerini ve test prosedürünü diğer kurumlarla paylaşıyor ve çalışmayı, hasta numuneleri üzerinde test edilmek üzere Mount Sinai’ın klinik laboratuvarına gönderiyor.

Antikor testleri, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA’in geçen ay kuralları gevşetmesi nedeniyle teşhis amaçlı testlerin karşılaştığı bürokratik engellere takılmayacak. Bazı özel firmalar, COVID-19 antikor testlerini yabancı ülkelere ihraç etmeye başladı bile. Bu firmalardan merkezi California’da olan Biomerica, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden tanesi 10 dolarlık test için sipariş aldıklarını bildirdi. Chembio Diagnostics ise Brezilya’dan 4 milyon dolarlık sipariş aldığını açıkladı.

Parmak ucundan alınan az miktarda kanla yapılan ucuz ve basit antikor testinin sonuçları 10 ila 15 dakika içinde alınabiliyor. Bu da antikor taramalarının teşhis amaçlı taramalara göre çok daha hızlı yapılması anlamına geliyor.

Ancak COVID-19’a karşı bağışıklığın ne kadar sürdüğü ve testlerin doğruluk oranının ne olduğu gibi sorular yanıt bulmuş değil.

Kamu sağlığı uzmanlarına göre antikor testinin yaygınlaştırılması durumunda öncelik, sağlık çalışanlarına, polis gücüne ve acil yardım ekiplerine verilmeli.

”Antikor testi çok cazip”

Vanderbilt Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör William Schaffner, şirketlerin, okulların, üniversitelerin ve profesyonel spor takımlarının antikor testi yaptırmak için sıraya gireceği görüşünde. Uzman, geniş kapsamlı test uygulamasınınsa eyalet valileri ya da kentlerin belediye başkanlarına, kapatılan iş yerleri ve okulları yeniden açma şansı tanıyacağını kaydediyor.

Ancak Kanada’nın Toronto kentindeki Sinai Sağlık Sistemi Baş Mikrobiyoloğu Tony Mazzulli, antikorların, kişinin COVID-19 virüsüne yoğun konsantrasyonda yeniden maruz kalması durumunda koruyucu olup olmadığının netlik kazanmadığı uyarısında bulunuyor. Mazzulli’nin sözünü ettiği yoğun virüs konsantrasyonu, acil servis ya da yoğun bakım üniteleri gibi yerlerde mevcut olabilir.

Doktor Mazzulli ayrıca COVID-19’a karşı antikoru olanların da virüsü bulaştırabileceği uyarısı yapıyor. Kişinin hastayken antikor üretmeye başladığını hatırlatan uzman, hastaların iyileştikten birkaç gün sonra da virüs yaymaya devam edeceklerini söylüyor.