`Corona “Büyük Buhran”dan Sonra En Büyük Kriz`

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Corona krizinin Amerika’da 1929’da başlayan ve dünyaya yayılan, “büyük buhran” olarak nitelenen ekonomik bunalımdan sonraki en büyük kriz olduğunu söyledi.

Blaiso, Amerikan ordusuna da sağlık sisteminin çökmesini engellemek adına yardım çağrısı yaptı.

New York Belediye Başkanı, 10 gün içinde daha fazla vantilatör alamamaları durumunda ölmemesi gereken insanların öleceğini söyledi.

New York’ta Corona vakası 10 bini aşmış durumda. Vaka sayısı ülkede her geçen gün artarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da yükseliyor.

CNN televizyonuna konuşan Blasio, “Bu, büyük buhran sonrası ülkede en büyük kriz olacak” ifadesini kullandı. Belediye Başkanı işte bu nedenle Amerikan ordusunun tam kapasite seferber edilmesi gerektiğini söyledi.

Henüz en kötü noktaya ulaşmadık diyen New York Belediye Başkanı, federal yönetimden gerekli tıbbi teçhizatları alamadıklarını kaydetti.

Blasio, “Nisan Mart’tan kötü olacak korkarım Mayıs Nisan’dan da kötü olacak” ifadesini kullandı.

Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Corona virüsü ile mücadele için karantina önlemlerinin 10-12 hafta, Haziran ayının ilk günlerine kadar sürebileceğini kaydetti.

Amerikalılar’ın 4/1’i yaklaşık 80 milyonu “evde kalın” uygulaması altında. New York, California, Illinois, Connecticut ve New Jersey eyalet genelinde “evde kalın” talimatı yayınladı.