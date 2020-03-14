Corona Danışma Hattı’nın numarası kaç? Corona Danışma Hattı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın duyurduğu Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Corona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı. Kuru ateş, öksürük gibi şikayetleri olanların hastaneye gelmek yerine Corona Danışma Hattı üzerinden yardım alabilecek.

CORONA DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, “Alo 184” üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında “Alo 184” hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu.

CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR?

Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, “Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık.” ifadelerini kullandı.