Corona dünyayı kırıp geçerken Çin işte böyle durdurdu!

Corona virüsü Aralık ayında ortaya çıkmasından bu yana dünya genelinde 15 bini aşkın insanın ölümüne yol açtı. Hastalık ilk tespit edildiği Çin’de etkisini yitirirken, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa’da tam gaz yayılıyor.

Ülkeler birbiri ardına önlemler alırken, bunların yeterli olup olmadığı da soru işaretleri yaratıyor. BBC Türkçe’nin haberinde Çin’in salgını nasıl kademe kademe etkisizleştirdiği gözler önüne seriliyor.

DURUMLARINI HER GÜN RAPOR ETTİLER

Söz konusu haberde adını vermeden atılan adımları anlatan bir Türk mühendis, ilk olarak akıllı telefon uygulamaları sayesinde nerede olduklarını ve vücut ısılarını her gün rapor ettiklerini söyledi.

Ülke genelinde bu bilgiler toplanırken, kısa süre içinde hangi uçakta ya da trende, kaç yolcuda virüs çıktığı kontrol edilebiliyordu.

MASKESİZ ÇIKARMADILAR

Vakaların ortaya çıkmasının ardından ilk olarak maskesiz sokağa çıkma yasağı devreye girdi.

Vatandaşlık numarasına göre devlet maske dağıtırken, yasağa uymayanlara caydırıcı cezalar uygulandı. GSM şirketleri sayesinde ülke veya şehir dışına çıkışlar tespit edildi.

KAPILAR MÜHÜRLENDİ

Riskli bölgelerde mahalleleri ve siteleri brandalarla kapatıp tek bir girişe izin verdiler. Hastalık şüphesi olanların kapıları mühürlendi, gönüllüler o insanların evine ihtiyaçlarını taşıdı.

Sokaklarda ve iş yerlerinde her gün ateş ölçümlerinin yapıldığı ifade edilirken, ekonomik olarak da çok sayıda destek sağlandığı belirtiliyor.

Johns Hopkins University

ABD’de bulunan John Hopkins University’nin verilerine göre; Türkiye’deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.

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