Her gün yaklaşık 800 kişi Corona'dan dolayı hayatını kaybediyor. Sağlık sistemi çöktü. Belediye ekipleri bazı evlerin kapısını kırıp girdiğinde ölmüş insanlarla karşılaşıyor. Cansız bedenleri koyacak ceset torbasının bile bulunmadığı, morgların dolduğu, hastane koridorlarının cesetlerden yürünmeyecek hale geldiği İtalya'da yaşayan Yazar Gökhan Kutluer, Sözcü'den Turgut Erat'a konuştu. Haber: Turgut Erat
Kurgu: Aytaç Akyurt
Anasayfa Alaturka Online CORONA GÜNDEMİ | “Belediye evlerdeki cesetleri topluyor” (05.04.2020)