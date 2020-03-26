CORONA GÜNDEMİ | Corona ile mücadelede işçi hakları neler? (27.03.2020)





Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hayatı sosyal açıdan, ekonomik anlamda ve bir çok konuda etkiledi. Dünyada bir çok ülkede hayat durma noktasına gelirken bir çok işyeri de kapısına geçici olarak kilit vurdu. Bu süreçten etkilenen işçi kesimi ise haklarını araştırıyor. Corona Gündem’e konuk olan Avukat Meliha Selvi, Corona ile mücadelede işçi haklarını anlattı.

Haber: Fatma Vurgun

Kurgu: Aytaç Akyurt