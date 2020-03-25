CORONA GÜNDEMİ | Corona krizi milyonlarca işçiyi nasıl etkileyecek? (26.03.2020)





Her yerde ‘Evde Kal Türkiye’çağrısı yapılırken milyonlarca işçi her gün işe gitmek zorunda. Ekonomik tedbir alan bir çok işveren işçi çıkarıyor ya da ücretsiz izin kullandırıyor. Corona Krizi devam ederken milyonlarca işçi ne yapacak? Corona Gündemi’nin konuğu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu alınması gereken önlemleri sıraladı. Çerkezoğlu yaklaşan tehlikeye karşı hükumeti ‘İşten çıkarmaları yasaklamazsanız dev bir işsizlik dalgası geliyor’ diyerek uyardı. Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Aytaç Akyurt