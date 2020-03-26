CORONA GÜNDEMİ | Corona salgınında son gelişmeler (27.03.2020)





Ülkemizde vaka sayısı artarken herkes bu sorunun cevabını arıyor; Türkiye’nin yoğun bakım sayısı yeterli mi? ‘Artılarımız ve eksilerimiz var’ diyen İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk Avrupa ülkeleriyle Türkiye’yi kıyasladı. Corona virüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri değerlendiren Erk uzun yıllardır öğretim üyeliği yaptığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne başvuran hastaların yüzde 30’unda covid 19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Şu sıralar belirtileri mevsim gribiyle karıştırılan Corona semptomlarıyla ilgili de bilgi veren Osman Erk, salgının ne zaman azalacağını da Corona Gündemi’ne açıkladı.

Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Aytaç Akyurt