CORONA GÜNDEMİ | Corona virüs tedavisi ve aşısı ne zaman bulunacak? (28.03.2020)





Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Pınar Çıragil koronavirüs salgının Türkiye’de henüz en tepe seviyeye ulaşmadığını, Çin’in şuanda tüm dünyaya yol göstericilik yaptığını anlattı. Corona Gündem Programına konuk olan Çıragil ‘virüsü tanıdıkça biz de yeni bilgiler vermeye başladık. Lütfen hastalığı daha da çabuk yenmek istiyorsak hijyen kurallarına, evde kalmaya, sosyal mesafeye en üst düzeyde dikkat edelim. Yoksa bu evde kalma süremiz daha da uzayacak ve daha ciddi kısıtlamalar yaptırımlar gelecek’ uyarısı yaptı. Dünyadaki aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Pınar Çıragil 1 yıl içinde sonuçlanacağını beklediklerini aktardı. Corona virüsün tıptı domuz gribi gibi mevsimsel bir gribe dönüşebileceğini de söyleyen Çıragil tarih de verdi.

Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Aytaç Akyurt