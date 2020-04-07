Anasayfa Alaturka Online CORONA GÜNDEMİ | ‘Doktorlar maske ve eldivensiz evlere gitmeyi kabul etmedi’ (07.04.2020)

CORONA GÜNDEMİ | ‘Doktorlar maske ve eldivensiz evlere gitmeyi kabul etmedi’ (07.04.2020)

Yazan:
Alaturka Online
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https://www.youtube.com/watch?v=LXiXuu0Yi4E

Devlet hastanelerinin ağız ve diş sağlığında görev yapan diş hekimlerinin yaklaşık 10 gündür sahada Covid-19 testi yaptığını açıklayan İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay, ilk günler sağlık müdürlüklerinin hazırlıksız yakalandığını ve doktorlara maske, eldiven temininde ciddi sorunlar yaşandığını anlattı. Ayrıca vatandaşlara ‘acil dışında diş hekimlerine gitmeyin’ uyarısı da yapan Turhan Atalay Corona Gündem programında Hande Zeyrek'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Haber: Hande Zeyrek Kurgu: Uğur Düşen

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