CORONA GÜNDEMİ | Kimler maske takmalı? (03.04.2020)





Corona Gündemi’ne konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır kimlerin maske takmaları gerektiği konusunda bilgi verdi. ‘Cerrahi maskeler ıslandığı vakit onlara virüs yapıştığında geçirgenlik sağlar ve etkin olmaz. Herkesin maske takmasını önermiyoruz” diyen Bayındır, çekirdek ailenizle evde kalınmasını aksi halde en yakınlarımızla bile görüşürsek yayılmanın engellenemeyeceğine dikkat çekti. Virüsün bulaşmasından korunmak için sabun ve suyun önemini de anlatan Dr. Zeynep Bayındır ‘tırnaklar kısa olmalı’ dedi. Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Uğur Düşen