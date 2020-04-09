CORONA GÜNDEMİ | ”Mustafa Kemal’in reçetesi akıl ve bilimdi”





Araştırmalarını Atatürk ve Cumhuriyet Tarihi üzerine yoğunlaştıran SÖZCÜ yazarı tarihçi Sinan Meydan, Corona Gündemi’ne konuk oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bizzat başlattığı ‘Biz bize yeteriz’ bağış kampanyasını 1921’de yayınlanan Tekalif-i Milliye kararlarına benzetmesini değerlendiren Meydan tarihten çarpıcı örnekler verdi. Böyle bir benzetmenin yapılamayacağını anlatan Sinan Meydan “Tekalif-i Milliye emirleri ülkeyi yönetenlerin son atımlık kurşunudur. Bir varlık yokluk savaşının en zor anında halktan alınan zorunlu iç borçlanmadır. Tekalif-i Milliye bir bağış ya da yardım kampanyası olmadığını herkes bilsin” Dedi. Milli Mücadele koşullarında Atatürk’ün kriz yönetimini anlatan Sinan Meydan ‘Atatürk 2020’de kriz yönetiyor olsa 1921’deki Tekalif-i Milliye emirlerine ihtiyacı olmazdı emin olun. 2020 çözümü çağa uygun bir çözüm olurdu. Bugünün Türkiye’si ile 1920’nin Türkiye’sini kıyaslayamazsınız. O yıllar çoraba çarığa ihtiyacı var ordunun. Tekalif-i Milliye emirleri sonrasında Sakarya Savaşı’nı kazanamasaydık vatanı kaybedecektik. Türkiye bugün o durumda değil’ diyerek Mustafa Kemal'in kurtuluş reçetesini anlattı. Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Uğur Düşen