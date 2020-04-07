CORONA GÜNDEMİ | Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’dan acil önlem çağrısı (07.04.2020)





Corona virüsü salgını ile sadece Türkiye değil dünya genelinde panik yaşanıyor. Gıda kıtlığı olabilir endişesiyle dolabını dolduran, erzak stoklayanların görüntüsü kıtlık olmaz diyenleri bile paniğe sürükledi. Dünya can derdi ile virüse çare ararken, sonrasında yaşanabilecek kıtlığı ünlü Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım'a sorduk. Turgut Erat'ın sorularını yanıtlayan Yıldırım 'acil eylem planı uygulanmaz ise bazı gıdaları 1-2 ay sonra tezgahlarda bulamayız' dedi.

Haber: Turgut Erat

Kurgu: Uğur Düşen