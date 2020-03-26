CORONA GÜNDEMİ | “Tüm dünyada bir travma süreci yaşanıyor” (26.03.2020)





Gece gündüz her an corona virüsü ve etkilerini konuşuyoruz. Milyonlar endiye içinde eve kapanırken bu süreç ruh sağlığımızı nasıl etkileyecek? İşte bu sorunun yanıtını Psikiyatrist – Psikoterapist Dr. Adnan Çoban’a sorduk. Travma alanında uzman olan Adnan Çoban şuan da sadece Türkiye’de değil tüm dünyada salgın nedeniyle bir travma süreci yaşandığını söyledi. Corona Gündemi'ne konuk olan Çoban önlem alınmazsa gelecekte toplum ruh sağlında ciddi sorunlar yaşanabileceği uyarısını yaptı. Haber: Hande Zeyrek

Kurgu: Aytaç Akyurt