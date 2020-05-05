Yeni Nesil Uzay Çağı Kuaförler / Berberler mi? DSÖ Sıcaklık Nem İlişkisi İçin Ne Diyor?

Yazan:
Ayşe Şebnem Sarı Önerbay
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America’da Son Gelişmeler..
Yeni Nesil Uzay Çağı Kuaförler / Berberler mi Geliyor?
DSÖ Sıcaklık Nem İlişkisi İçin Ne Diyor?
Corona Günlerinde America & California
Karantina’da 45. Gün (02.05.2020) Detayları.. 

Yeni Nesil Uzay Çağı Kuaförler / Berberler mi?

Yeni Standartlar Nasıl Olacak?

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Amerika’nın Sıcaklık + Nem Corona Virüsü Azaltacak Araştırmalarına Dünya Sağlık Örgütü’nün Yanıtı Ne?

Tüm Soruların Yanıtlarını Aşağıdan İzleyebilirsiniz..

Ayşe Şebnem Sarı ile America'da Son Gelişmeler.. Yeni Nesil Uzay Çağı Kuaförler mi, O da Ne ?Amerika’nın Sıcaklık + Nem Corona Virüsü Azaltacak Araştırmalarına Dünya Sağlık Örgütü’nün Yanıtı Ne?Corona Günlerinde America & California – Karantina’da 45. Gün..

Posted by Alaturka Online on Saturday, May 2, 2020

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