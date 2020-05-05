Yeni Nesil Uzay Çağı Kuaförler / Berberler mi? DSÖ Sıcaklık Nem İlişkisi İçin Ne Diyor?

Ayşe Şebnem Sarı ile America'da Son Gelişmeler.. Yeni Nesil Uzay Çağı Kuaförler mi, O da Ne ?Amerika’nın Sıcaklık + Nem Corona Virüsü Azaltacak Araştırmalarına Dünya Sağlık Örgütü’nün Yanıtı Ne?Corona Günlerinde America & California – Karantina’da 45. Gün..

Posted by Alaturka Online on Saturday, May 2, 2020