Corona Günlerinde Dünya, Amerika ve California Gündemi

Yazan:
Alaturka Online
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Corona Günlerinde Dünya, Amerika ve California Gündemi

Ayşe Şebnem Sarı Önerbay ile Corona Günlerinde Dünya, Amerika ve California Gündemi.

Değişen Satış Trendleri Hangi Yöne Doğru Gidiyor?

Doğal Afetler Hangi Bölgelerde Görülüyor?

Hayalet Gemi’nin Hayalet Yolcuları Kim? – Karantina’da 24. Gün

Ayşe Şebnem Sarı ile Corona Günlerinde Dünya, Amerika ve California Gündemi- Değişen Satış Trendleri Hangi Yöne Doğru Gidiyor? Doğal Afetler Hangi Bölgelerde Görülüyor? Hayalet Gemi’nin Hayalet Yolcuları Kim? – Karantina'da 24. Gün

Posted by Alaturka Online on Sunday, April 12, 2020

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