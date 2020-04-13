Corona Günlerinde Dünya, Amerika ve California Gündemi
Ayşe Şebnem Sarı Önerbay ile Corona Günlerinde Dünya, Amerika ve California Gündemi.
Değişen Satış Trendleri Hangi Yöne Doğru Gidiyor?
Doğal Afetler Hangi Bölgelerde Görülüyor?
Hayalet Gemi’nin Hayalet Yolcuları Kim? – Karantina’da 24. Gün
Ayşe Şebnem Sarı ile Corona Günlerinde Dünya, Amerika ve California Gündemi- Değişen Satış Trendleri Hangi Yöne Doğru Gidiyor? Doğal Afetler Hangi Bölgelerde Görülüyor? Hayalet Gemi’nin Hayalet Yolcuları Kim? – Karantina'da 24. Gün
Posted by Alaturka Online on Sunday, April 12, 2020
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