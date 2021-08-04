Corona ilacı adet sancılarına iyi geliyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, corona virüs tedavisinde kullanılan bir hapın, adet sancılarını hafiflettiğini ortaya çıkardı. Eğer ilaç onay alırsa, yıllar içerisinde kadınların adet sırasında çektikleri ağrılar tarih olabilir…

SOZCU.COM.TR

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüs ile savaşmak için kullanılan ilaçlardan bir tanesi, adet dönemini sancılı geçiren milyonlarca kadına yardımcı olabilir.

Ana maddesi, geçen yıl geçirdiği corona virüs nöbeti sırasında Başkan Donald Trump’ı tedavi etmek için kullanılan steroid olan deksametazon’un, corona virüs tedavisi için hastaneye yatırılan hastaların hayatlarını kurtardığı daha önce yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştı. Son olarak İngiltere’deki Edinburgh Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, hasta başına sadece 50 TL gibi bir ücreti olan olan ilacın menorajisi olan kadınları tedavi etmek için kullanılabileceğini ortaya koydu.

Adet sancısı, beş kadından birinin yaşadığı oldukça yaygın bir durum olarak görülüyor. Eğer bu ilaç onay alırsa, 20 sene içerisinde adet sancılarına çözüm olabileceği düşünülüyor.