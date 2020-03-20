Corona ile mücadelede KKTC’den iyi haber!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testi pozitif çıkan hastalardan 3’ünün tedavisinde başarı sağlandığını açıkladı.
Bir süredir hastanede tedavi gören 3 vakada doktorların başarı sağladığını ifade eden bakan Pilli, 3 vakanın son yapılan iki testte negatif sonuç verdiğini bildirdi.
KKTC’de 20 kişide Corona virüsü vakasının tespit edildiğini, ancak tedavi ile sağlığına kavuşan 3 kişinin taburcu edileceğini söyledi. DHA
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