Corona; korku, takıntı ve panik atak riskini artırabilir

Yaşanılan bazı üzücü olaylar, doğal afet, trafik kazası veya savaşlar gibi konularda gündem olduğunda her birey üzüntü, kaygı, korku duyabilir.

Bu haberlere yazılı ya da sözlü basında görüp bilgilenen her birey sanki o olay kendi başına gelmiş, ona maruz kalmış gibi yoğun endişe, kaygı, üzüntü duyabilir. Bireyin psikolojik olarak Corona virüsten de etkilenmiş olması oldukça doğaldır.

Corona virüsün insan yaşamını tehdit etmesi, anksiyete yaratması ve bununla birlikte gündelik rutinin bozulması, değiştirilmesi ya da kısıtlanmasına da neden olmaktadır.

Günlük hayatımızda yaptığımız; dışarı çıkamamak, toplu ulaşım araçlarına binememek, iş, özel ya da sosyal hayatın aksaklığa uğraması insanın duygu durumunu olumsuz etkiliyor ve etkilemeye de devam edecek.

ASIL PROBLEM BELİRSİZLİK

Bu virüsün henüz kesin bir tedavi yönteminin olmaması, belirsiz ve tehdit uyandırması bireylerde stres, anksiyete, panik atak, özgül fobi, obsesif kompülsif bozukluk, uykusuzluk gibi psikolojik sorunlara neden olabilir.

Bir psikolojik problemi varsa örneğin OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk) gibi bu tanıyı almış kişilerin daha fazla etkileneceği düşünülebilir. OKB’nin temel korkusu mikrop kapmak olduğu için endişeli ruh hali daha da artabilir.

Günlük yaşamında da mikrop kapma riski olduğunu düşündüğünden fazlasıyla önlem alan kişilerin Corona virüsü ile birlikte kaygılarının da artması normaldir. Kaygılı bekleyişin getirmiş olduğu sonuçlar panik atağa da neden olabilir.

Her okuduğunuza inanmayın

Gündem olan konu sosyal medya yoluyla doğru-yanlış sürekli paylaşıldığında insanları sürekli endişeye maruz bırakıyor. Bilginin doğruluğuna ulaşmak da biraz zaman alıyor.

Sürekli maruz kalınan ve gündem olan bir konunun insanlar üzerinde psikolojik yansımalarını görmek oldukça doğaldır. Bireylerin hissetmiş olduğu yoğun kaygı, korku ve endişeler Corona virüsü incelemeye daha çok bilgi sahibi olmaya teşvik etti.

Hastalığın semptomları, korunma yolları, tedavi şekli için sadece resmi kaynaklara güvenmek daha doğru olacaktır. Kendilerini olumsuz etkileyen ve asılsız paylaşımlardan olabildiğince uzak durmak etkili olacaktır.

Kaygınız yüksekse destek alın

Kişilerin normal sürecinde giden psikolojik bir problemi varsa ya da son zamanlarda maruz kaldıkları durum aşırı derecede kaygılanmalarına yol açıyorsa psikolog ya da psikiyatristlere başvurup gerekli desteği alabilirler.