Corona korkusu koltuk seçimini de etkiledi!

Corona virüsü önemleri kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edilmesiyle birlikte öğrenciler, otobüs terminallerinde yoğunluk oluşturdu. Talep nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu.

“YOLCULAR TEKLİ KOLTUK TERCİH EDİYOR”

Otobüs firma görevlisi Hakan Arslan, “Yer bulmakta insanlar güçlük çekiyor. Bizler de ek seferler açtık, onlar da dolu. 2 + 1 araçların tercih edilmesinin tek sebebi, tekli koltukların araları daha geniş olması ve aracın içinin daha ferah olması bu sebeple tercih ediliyor. Yolcular yanlarında oturan kişilerin hasta olma ihtimaline karşı tekli koltukları tercih ediyor” dedi.

Öğrenciler de, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından, memleketlerine gitmek üzere yolculuk yaptıklarını, yolculukları sırasında maske kullandıklarını, sık sık ellerini yıkadıklarını ve kolonya kullanarak tedbirler aldıklarını belirtti. DHA

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