Corona korkusu ölüm getirdi iddiası!

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi.

İddialara göre, corona virüsü korkusuyla 4. Açelya Sokak üzerinde bulunan evinde sürekli temizlik yapan kadın, sokağa çıkma yasağının olduğu bugün de evinde temizlik yapmaya devam etti.

Temizlik esnasında çok fazla çamaşır suyu kullanan kadın, bir süre sonra zehirlenerek fenalaştı.

Evde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının çamaşır suyundan zehirlendiğini belirledi.

Evdeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan kadın, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın, hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuğu bulunan kadın, inceleme yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İHA