Corona krizinde bütçeden Afrika’ya 26 milyar lira!

Corona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi gereken TBMM’de, Afrika Kalkınma Bankası’na yapılması planlanan para aktarımı gündeme alındı. Geçen hafta Dışişleri Komisyonu’ndan da geçirilen anlaşma çerçevesinde, Türkiye’de Afrika Kalkınma Bankası’ndaki payının 800 milyon dolara (5 milyar TL) çıkarılması kabul edildi. Anlaşma ile Cumhurbaşkanı’na da bu miktarı beş katına yani 4 milyar dolara (26 milyar TL) çıkarma yetkisi verildi.

CHP ise salgın günlerinde Türkiye’nin kasasındaki her liranın önemli olduğunu vurgulayarak bütçenin maske bile bulamayan sağlık çalışanlarına, iş yerleri kapatılan esnafa, evlerine dönemeyen öğrencilere, risk altındaki emekçilere aktarılmasını talep etti. CHP’li vekillerinin tepkilerine karşın yasa teklifi, AKP’nin oylarıyla Meclis’ten geçirildi.

‘BU PARA YOKSUL YURTTAŞA, EMEKLİYE, ÖĞRENCİYE HARCANSIN’

CHP adına TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ”Dünyada iki kriz var. Biri corona krizi, diğeri ekonomik kriz ve bunlar iç içe geçmiş durumda. Türkiye’de 8 milyon işsiz var. Bireysel, toplu işten çıkarmalar var. Ama dün açıklanan pakette emekçiye hiçbir güvence yok. İşverenlere teşvik bağlamında getirilen önemler için bireysel ya da toplu işçi çıkarmama şartı yok. Çocuğuna bakmak zorunda olan ebeveynlere kamuda idari izin ve özel sektörde ücretli izin yok. Halkın ödeyemediği kredi ve kredi kartlarının ertelenmesi yok. Su, doğal gaz, elektrik faturalarının ertelenmesi yok, esnafın kirasına erteleme yok. ‘Bu eksikleri nasıl tamamlarız’ diye konuşmamız gerekirken Afrika Kalkınma Bankası’nın sermaye artırımına olağanüstü oranda artışla katılmanın özellikle böylesine bir dönemde doğru değil” dedi. Çakıözer, bu paranın salgın nedeniyle kapatılan işletmelerde çalışanların ödenemeyen maaşlarına, çocuğu olan ebeveynlerin birine verilecek ücretli izinlere, yoksul yurttaşlara, emeklilere ve üniversite öğrencilerine ve özveriyle çalışan sağlık emekçilerine harcanması gerektiğini belirtti.

‘MASUM İNSANLARA BU YAPILAN AYIPTIR’

Odatv haber sitesinin kapatılmasına ve Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ile Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in sürmekte olan tutukluluğuna da değinen Çakırözer, ”Odatv sitesinin hâlâ kapalı olması bir skandaldır, bir büyük ayıptır. Kapatma kararıyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan başvuru dosyasında ise bir başka skandal yatmakta. Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı adına BTK’ye ivedi notuyla siteye erişim yasağı başvurusunda bulunuyor. Hiçbir mahkeme kararına, hiçbir resmî belgeye dayanmayan bu değerlendirmelerin beraberinde kapatma talep ediliyor ve kapatılıyor. Hani artık sitelerin tamamına yasak getirmek ifade özgürlüğünün ihlali olacaktı FETÖ kumpasında Barışlar on dokuz ay Silivri zindanında yatırıldı ama bu kadar zulüm görmediler. Masum insanlara bunu çektirilenler sadece hukuksuzluk değildir, aynı zamanda ayıptır, günahtır” dedi.