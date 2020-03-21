Corona Krizinin Gölgesinde Pentagon’da Kilit Kadrolar Hala Boş

Başkan Trump ve Amerika genelinde liderler Corona virüsü salgınıyla mücadele etmek için ordunun yardımına başvururken Savunma Bakanlığı’ndaki bazı önemli kadroların halen ”vekil” konumundaki kişilerce geçici olarak doldurulmuş olduğu gerçeği bir kez daha gündemde.

Başkan Trump, yeniden yapılandırılması ve rakipsiz bir süper güç haline getirilmesi için orduya büyük miktarda ödenek ayrıldığıyla övünüyordu. Ancak Trump Yönetimi ve Senato’nun halen boş olan sivil liderlik kadrolarına atamalar yapmayı ağırdan alması, Savunma Bakanlığı yönetiminde bazı açıklar oluşmasına yol açtı.

VOA’ye, ”Savunma Bakanlığı yıpranıyor” şeklinde konuşan eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, Corona salgınının ”bakanlıktaki boş kadroların doldurulmasını daha da zora sokacağını” söyledi.

Savunma Bakanlığı, kendi rezervindeki maske ve suni solunum cihazlarını Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine sunuyor. Hava Kuvvetleri ise ihtiyacın yoğun olduğu bölgelere test kitleri götürüyor. 22 eyaletten en az bin 500 Ulusal Muhafız, mekanların dezenfekte edilmesinden yemek dağıtımına kadar birçok alanda destek sağlıyor.

Başkan Trump ayrıca Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne ait iki hastane gemisinin New York Limanı’na ve Batı Yakası’nda henüz yeri belirlenmemiş olan bir limana gönderileceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Mark Esper, Corona enfeksiyonlu hastaların yerel hastanelerdeki yatakları doldurması durumunda bin yataklı hastane gemilerin travma vakaları için ek tıbbi mekan ve tedavi olanağı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı’nda kritik önem taşıyan birçok sivil makama henüz atama yapılmış değil. Hala boş olan kilit mevkilerin ya da ”vekil” düzeyinde yapılan atamaların sayısının, Corona salgını ve Kongre’nin seçim dönemine bağlı olarak kısaltılmış takvimi nedeniyle yüksek kalmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı’nın 60 üst düzey sivil makamının yaklaşık üçte biri, hala boş. Bu pozisyonların doldurulması için atamaların Senato onayından geçmesi gerekiyor.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Kıdemli Üyesi Demokrat Parti Senatörü Jack Reed, ”Bu kadroların açık olması, bakanlığın ulusal güvenlikle ilgili zorlukların üstesinden gelme becerisine ve sivillerin karar verme sürecindeki katkısına zarar vermeye devam ediyor,” diyor.

Savunma Bakanlığı’nda halen açık olan kadrolar arasında Savunma Bakanlığı Politika Müşavirliği, Savunma Bakanlığı Saymanlık Müşavirliği, Donanma Sekreterliği ve Ordu Müşavirliği bulunuyor.

Savunma Bakanlığı Siyasi Müşavirliği görevinden uzaklaştırıldığını hissettiğini istifa mektubunda dile getiren John Rood’un görevden ayrılmasıyla birlikte sadece idari birimlerdeki açık kadro sayısı yediye yükseldi.

Beyaz Saray, açık kadroların 13’ü, yani Savunma Bakanlığı’nın Senato onayı gerektiren kadrolarının yaklaşık dörtte biri için herhangi bir aday açıklamasında bulunmadı. Bunların ikisi, Trump Yönetimi’nin geçen yıl oluşturduğu iki yeni askeri hizmet kolu olan Uzay Komutası ve Uzay Gücü kapsamında önceliği olan mevkiler.

Hava Kuvvetleri Sekreteri Barbara Barrett kısa süre önce savunma kadrolarından birinin boş olmasıyla ilgili bir soruya, ”Hepimizin içini rahat ettirecek bir uzay savunma sistemi kurmakla uğraşıyoruz. Bu makama bir atama yapmadan önce tüm bu sistemi kuracağız,” dedi.

Savunma Bakanı Esper ise bu ayın başında Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda ifade verirken boş kadrolar konusunda çok da kaygılı olmadığı izlenimi uyandırdı.

”Bunlar zaman alan süreçler” diyen Esper, ”Durum, kimilerinin düşündüğü kadar kötü değil,” şeklinde konuştu.

21 boş kadrodan beşine aday gösterilenler, Senato’daki oturumlarını tamamlayıp onay oylamasını bekleyenler. Bunlar arasından üç aday, Salı günü Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda ifade verdi.

Oklahoma Senatörü Jim Inhofe, oturumu, her üç adaya da hiç muhalefet edilmediği ”ender zamanlardan biri” olarak tanımladı. Ancak Inhofe, Senato’dan onay almasına kesin gözüyle bakılan adaylar hakkında bilgi edinmesinin bile çok uzun sürdüğünü söyledi.

Genellikle Trump Yönetimi’ne destek veren Senatör Inhofe, ”Bu konuda Beyaz Saray’ı suçlamam lazım,” dedi.

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte özellikle askeri alanda herhangi bir aksilik çıkması durumunda kritik önem taşıyan kadroların boş ya da sadece vekil düzeyinde dolu olması, kaygı yaratmaya başlayabilir.

Trump Yönetimi ise Savunma Bakanlığı’nın sivil kadrolarını doldurmayı ağırdan almayı sürdürüyor. Kadrosu 2017’de onaylanan üst düzey bir yetkilinin iş görüşmesiyle işe alınması arasındaki süre, 10 ay almıştı.

Trump Yönetimi’nin yandaş olmayanları kilit makamlardan uzak tutma eğilimi, üst düzey bir bakanlık yetkilisine göre boş kadroları dolduracak aday bulma sürecini daha da zora sokabilir.

Birkaç haftalık Senato tatiliyle dolu bu seçim yılında takvim, kadro oylamaları için son derece sıkışık görünüyor.