‘Corona meslek hastalığı sayılsın’

Aydoğan, corona virüsüne yakalanan sağlık çalışanları olduğunu hatırlatarak, ”Canları pahasına insanlık için çabalayan sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı Covid-19, meslek hastalığı sayılmalıdır. Sağlık ordusunu balkonlardan alkışlamak yetmiyor. Coronaya yakalananlar, hastalığı atlatmış olsalar da ileriki yaşamlarında kalıcı hasarlar ile karşılaşabilirler” dedi.

HASTALIĞI ATLATSALAR BİLE

Hasta kapasitesinin her geçen gün arttığının buna karşın sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları için yeterli donanımın sağlanamadığı ve her geçen gün daha fazla sağlık çalışanına korona tanısı konulduğunun söyleyen Aydoğan şöyle dedi:

* Coronaya yakalanan hastaların, hastalığı atlatmış olsalar da ileriki yaşamlarında kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Bu durum meslek hastalığı sayılması gerekliliğini gözler önüne seriyor.

* Sağlık çalışanlarımızın haklarının korunması için bu adımın ivedilikle atılması gerekli.

KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMALI

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmalı ve mevcut şartlardan bağışık olarak bu hastalığa nerede tutulduğunu ispata gerek olmaksızın korona meslek hastalığı olarak kabul edilmeli.

* Bu, devletin salgın sürecinde en önde savaşan sağlık çalışanlarına karşı sorumluluğunun yerine getirmesi ve yaşanacak mağduriyetleri giderilmesi için önemli ve somut bir adım olacaktır”