Corona nedeniyle IMF ve Dünya Bankası toplantısı ertelenebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, ortak bir açıklama yaptı ve corona virüsü salgını nedeniyle Nisan ortasında Washington’da yapılması planlanan uluslararası toplantıların yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Önümüzdeki günlerde toplantıların ölçek ve kapsamına dair karar vermeyi beklediklerini bildiren iki kurumun nisandaki söz konusu toplantılarına 189 ülkeden 2 bin 800 delege ve çok sayıda gazeteci ile gözlemcinin gelmesi planlanıyordu.

Öte yandan, Dünya Bankası 2-4 Mart tarihlerinde Washington’da düzenleneceği açıklanan “kırılganlık, çatışma ve şiddet” konulu bir toplantıyı salgın endişeleriyle ertelediğini açıkladı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, geçen hafta yaptığı açıklamada küresel büyüme tahminlerini corona nedeniyle aşağı çekebileceklerini belirtmişti.

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