Corona nedeniyle söylenen yere gitmeyip kovulan personel tazminat alabilir mi?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs Türkiye’ye de geldi. Corona virüs günlük hayatı olduğu kadar iş hayatını da yakında etkileyecek. Peki bir çalışan corona virüs salgınının bulunduğu bir bölgeye gitmeyi reddederse işten çıkarılabilir mi? Böyle bir durumda çalışanın ne gibi hakları var? İşte cevabı…

ÖZCAN: TAZMİNAT HAKKI DOĞAR

Sözcü Gazetesi sosyal güvenlik yazarı Sezgin Özcan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. İşverenin işçiyi koruma ve kollama yükümlülüğü olduğunu belirten Özcan, “Kanunun genel yorumundan hareket edersek, işveren işçinin güvenliğini ve sağlığını korumak zorundadır. İşveren tarafından bile bile böyle bir riskin talep edilmesi, bu konuda tedbirin alınmamış olması işçiye o görevi kabul etmeme hakkı verir.” dedi.

Böyle bir durumda çalışanın işten çıkarılması halinde bunun geçerli sebebe dayalı olmayacağını ifade eden Özcan, “İşveren burada çalışanın tazminatlarını ödemek durumunda kalır diye düşünüyorum. İşe iade davası açılması da söz konusu olur. Ancak işçisinin kendisinin işten ayrılması doğru olmaz. İşveren fesih yoluna giderse işçiye tazminat vermek zorundadır.” açıklamasında bulundu.

KILIÇ: İŞTEN İMTİNA ETME HAKKI VAR

NTV canlı yayına katılan TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bunun önemli bir konu olduğunu ve ilerleyen günlerde bununla ilgili bir takım riskler ve ciddi şüpheler ortaya çıkabileceğini söyleyen Kılıç, “Sadece yurt içinde değil. Bakın İtaya’da da var. Çok uluslu bir firmaysanız belki orada toplantılara gitmeniz gerekecek. Ya da Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde iş toplantılarına gitmeniz gerekecek. Bu gibi durumlarda çalışanların bu riskin yüksek olduğu bilinen yerlere gitmeme konusunda işveren tarafına bilgi vermeleri gerekir. Yani işi yapmama, işi reddetme, işten imtina etme hakları bulunmaktadır.” dedi.

Kılıç şöyle devam etti:

Çünkü burada çok ciddi hayati bir risk var. Dolayısı ile gitmeme yönünde tavır belirleyebilirler. Böyle bir durumda çalışanın hizmet akdinin feshedilmesi halinde ise elbette çalışan burada bütün tazminatlarını alacaktır.