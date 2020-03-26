Corona nedeniyle üretimleri durduran dev firmalar

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsü nedeniyle dünyanın dev şirketleri üretimlerini durduruyor. Türkiye’de durum farklı değil. Şu ana kadar otomotiv şirketlerinin başı çektiği birçok şirket virüsün yayılmasını engellemek için üretimlerine ara verdi.

VESTEL

Vestel Elektronik, corona virüsü salgını nedeniyle ana pazarı Avrupa’dan gelen siparişlerin ertelenmesi üzerine üretime bir hafta ara verdi. Şirket 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında üretim yapmayacak.

SARAR

Sarar Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar, üretimde çalışan işçilerin yıllık izinlerinin kullandırılacağını belirterek, corona virüs tehlikesi geçene kadar üretime ara verdiklerini açıkladı.

ANADOLU ISUZU

Anadolu Isuzu üretim faaliyetlerine 30 Mart’tan başlamak üzere dokuz gün süreyle ara verilmesi kararlaştırdı. Şirket ayrıca 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için başvuru yaptı.

OYAK RENAULT

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Oyak Renault, Corona virüsü salgını sebebiyle üretimine 26 Mart 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak geçici bir süre ara vereceğini duyurdu! Oyak Renault Bursa’da Megane sedan ve Clio modellerinin üretimini gerçekleştiriyor.

HONDA

Japon otomotiv devi ve Türkiye’de bulunan önemli üreticilerden biri olan Honda, 23 Mart – 6 Nisan tarihleri arasında üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı.

MERCEDES-BENZ

Türkiye’de ticari araç üretimi gerçekleştiren en önemli markalardan olan Mercedes-Benz, Hoşdere otobüs fabrikasında 23 Mart, Aksaray kamyon fabrikasında 28 Mart tarihlerinde başlayarak üretim faaliyetlerine 2 haftalık ara verme kararı aldı.

FORD OTOSAN

Ford Otosan üretimi durduran ilk şirketlerden biri olmuştu. Şirketten 16 Mart’ta KAP’a yapılan açıklamada, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Gölcük fabrikasında üretimi ara verileceği bildirilmişti.

TOYOTA

Türk otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Toyota, COVID-19 salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya’da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı.

MAN

Ticari araç üreticisi MAN da corona nedeniyle üretimi durduranlar arasında. Şirket 23 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretim yapmayacak.

TOFAŞ

Şirket üretimini tamamen durdurmadı. Tofaş, Egea modeli dışında üretimi azalttı.