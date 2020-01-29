Corona paniği büyüyor dünya alarmda! Çin’deki Türk öğretmen sokaklardaki durumu anlattı

Adana’da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 3 yıl önce Çin’e yerleşen ve Xi’an kentinde bir özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Burak Teoman, corona virüs ile ilgili son gelişmeleri anlattı. Xi’an kent merkezinde boş sokakları görüntüleyen Teoman’ın, alışveriş merkezine girmek istediğinde görevli tarafından vücut ısısının kontrol edilmesi dikkat çekti.

‘TATİL SÜRESİ UZATILDI’

Tedavi için ülkede yoğun bir çalışma yapıldığını belirten Teoman, Çin’de ‘Bahar Festivali’ dolayısıyla verilen tatil süresinin virüs yüzünden uzatıldığını kaydetti.

Bazı okul ve üniversitelerden de süresiz tatil açıklaması yapıldığını aktaran Teoman, sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği olduğunu ifade etti.

‘HASTANELER ÇOK KALABALIK’

Virüsün Wuhan’dan yayıldığını belirten Teoman şu ifadeleri kullandı:

“Wuhan Belediye Başkanı şehir karantinaya alınmadan önce 5-6 milyon insanın çıkış yaptığını söyledi. Çin’de ‘Bahar Festivali’ kutlanıyor. Uzun bir tatil var. İnsanlar bu tatilde seyahat etmek istiyor. Bu da taşıyıcı olmak için çok büyük etki. On binlerce insanın Wuhan hastanelerinde tedavi altında olduğu söyleniyor. Fakat başı ağrıyan, öksüren insanlar da hastanelere gitmiş durumda. Onlar da tedirgin oluyor ve korkuyorlar. Bu yüzden hastaneler inanılmaz kalabalık. Wuhan’da doktor sayısının ve tedavi araçlarının yetersiz olmasından dolayı 2 bin kişilik hastane inşa ediliyor.

MALZEME DEPOLANIYOR

Türk Konsolosluğu’nun Çin’de yaşayan Türkler için duyuru yaptığını da belirten Burak Teoman, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunulduğunu söyledi.

Xi’an kent merkezinde dolaşarak, son durumu anlatan Teoman, “Dışarıda çok az insan var. Onlar da dışarı çıktıklarında maske takıyor. Burada eczanelere gittiğinizde maske soruyorsunuz. Birçoğunu o bölgeye göndermişler. Bu konuda ciddi sıkıntı var. Marketler de kapandığı için insanlar açık buldukları yerden kilolarca pirinç alıyorlar, evlerine malzeme depoluyorlar. Çünkü şu an için risk artıyor ve ne olacağı belli değil. Şu an birçok yer kapalı ve girişlerde kontrol yapılıyor” dedi.

“BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ İLAÇLAR ALIYORUZ”

Wuhan Üniversitesi’nde eğitim gören Cem Nalbantoğlu, karantina süresinin üç ayı bulabileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Kampüs içindeyiz, dışarı çıkmamız yasak. Üç ay boyunca burada kalmak istemiyoruz. Her geçen gün ölü sayısı da artıyor. Türkiye’nin bizi transfer etmesini bekliyoruz. Şimdilik sağlık olarak bir sıkıntımız yok. Günlük testlerimizi oluyoruz, bağışıklık güçlendirici ilaçlar alıyoruz, olabildiğince dengeli beslenmeye çalışıyoruz. Kentte yaşayan Türkler de kendi arasında koordine olarak birbirlerine maske ve gıda takviyesi yapıyor.”

“YİYECEK TEMİN EDİLECEK HİÇBİR YER YOK”

Wuhan’da yaşayan İngilizce öğretmeni Burcu Öner ise kent genelinde hayatın durduğunu belirterek, “Marketler dâhil olmak üzere yiyecek temin edilecek hiçbir yer yok. Kentte su siparişleri bile durdurulmuş durumdaydı. Sokağa çıkmak ve şehirden ayrılmak yasak. Güvenlik güçleri giriş çıkışları kapattı” dedi. (İHA-DHA)