”Corona Salgını Bu Hafta Amerika’da Doruk Noktaya Ulaşabilir” 

Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, Amerika çapında Corona enfeksiyonu vakalarının sayısının sabitleştiğine ilişkin işaretlere dikkati çekerek, salgının bu hafta doruk noktaya erişebileceğini söyledi.

Reuters haber ajansına göre, dünyanın en büyük üçüncü nüfusuna sahip Amerika’da Corona enfeksiyonuna bağlı ölüm vakası sayısı, Pazartesi sabahı itibarıyla 22 bini aştı. Amerika, Corona salgını nedeniyle en çok can kaybının olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Amerika’da çoğu New York ve civarında olmak üzere son dört gün boyunca her gün art arda 2 bin ölüm vakası kaydedildi. Uzmanlar, evde hayatını kaybeden hastaların dahil edilmediği resmi istatistiklerin Corona virüsüne bağlı gerçek ölüm sayısını yansıtmadığı görüşünde.

CDC Direktörü Robert Redfield, NBC televizyonunun sabah programı Today Show’da yaptığı açıklamada, ”Şu anda zirveye doğru yaklaşıyoruz. Bir sonraki günün rakamları bir önceki güne göre azalma gösterdiğinde zirvede olduğunuzu anlayacaksınız” dedi.

Trump yönetiminden bir yetkili, Pazar günü, 1 Mayıs’ı salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlanacağı olası tarih olarak işaret etmiş ancak bu hedefe ulaşılıp ulaşılmayacağının anlaşılması için henüz çok erken olduğunu belirtmişti.

CDC Direktörü Redfield, Amerikan ekonomisinin faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin takvim vermekten kaçındı ve ”Ekonomik faaliyetleri doğru şekilde başlatmamız gerektiğine hiç şüphe yok. Bu, veriler ışığında, adım adım yürütülecek bir süreç olmak zorunda” dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Amerikan ekonomisinin yeniden faaliyete geçmeye hazır olmadığını kaydetti. Pelosi, ”Kısıtlayıcı talimatların kalkmasını ve Amerikalılar’ın işe gitmesini, hayatın normale dönmesini hepimiz istiyoruz. Ancak test uygulaması, buna gerçekçi bir şekilde izin vermek için gereken düzeye erişmiş değil” şeklinde konuştu.

Amerikan Kongresi bu hafta pandeminin ekonomiye indirdiği darbenin etkilerini hafifletmeye yönelik ilave tedbirleri ele almaya hazırlanıyor. Demokratlar hızlı testler ve kişisel koruyucu ekipmanların yanı sıra küçük işletmelere destek olacak önlemlere eklemeler yapılmasını talep ediyor.