Corona salgını ne zaman biter? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:
* Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi.
* Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor.
* Çünkü salgının bitmesi demek, artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek. Mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri, hasta yükümüzün azaltılması demek.
* Aynı zamanda toplumda bulaşmanın engellenmiş olması, temaslıların takip ve izolasyonda olanların bu sürelerin tamamlanması demek.
* Bu şekilde yangını söndürmüş olacağız.
* Bunun çok fazla zaman alacağını sanmıyorum.
* Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız.
* İlla uzayan vakalar da olabilir ama bunlar tek tük kalacaktır.
* Mayıs sonu itibariyle bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum.